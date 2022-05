C’est en 2019 que Joachim Clerbaux, Bruxellois d’origine mais habitant à Hannut depuis une dizaine d’années, décide de se lancer dans l’aventure brassicole en reprenant la brasserie du Flo de Blehen. « Elle était en perte de vitesse et l’ancienne équipe était à un tournant, explique le jeune ingénieur agronome. Les cuves notamment étaient vétustes et il fallait les remplacer. Cela passait par un investissement important. En plus de cela, il s’agissait d’une brasserie didactique où toute personne intéressée peut venir produire sa propre bière, que ce soit via un brassin de 100, 500 ou 1000 litres, en passant la journée avec le brasseur pour prendre part au processus de A à Z. »

Plusieurs solutions sont évidemment possibles. "Certains viennent simplement en disant vouloir obtenir une bière de type Chimay ou Orval. Dans ce cas, lors d’un cours théorique d’1h environ, nous définissons et calculons les quantités de matières premières nécessaires en fonction du breuvage qu’ils désirent créer. D’autres, par contre, arrivent avec leur propre recette déjà travaillée à domicile et qu’il faut simplement adapter à un plus gros volume. C’est assez unique comme pratique, car les brasseries apprécient rarement partager leurs petits secrets."

Une production multipliée par 5 ou 6

Les quantités brassées dépendent évidemment de la destination de la bière. "Du petit brassin privé à un produit destiné à un événement ou à un club sportif par exemple, nous accueillons nos clients dans une structure professionnelle."

Vu son métier, le jeune brasseur apporte également ses connaissances en gestion d’entreprise, mais aussi en recherche et développement. Car la structure est en plein essor. "Lors de la reprise, nous avons investi sur fonds propres plus de 100000€ pour acheter une nouvelle ligne de production et de soutirage. Depuis lors, nous avons multiplié par cinq ou six notre production. L’engouement a dépassé nos attentes, si bien que nous avons été pris de vitesse. À l’heure actuelle, vu les outils et l’espace dont nous disposons, notre capacité maximale de production devrait être de 600hectolitres sur l’année."

Outre les produits brassés pour les privés, la brasserie du Flo propose actuellement cinq bières différentes. La Flo au jasmin qui est une blonde, une triple hop, une triple hop spéciale édition Simcoe (du nom du houblon éponyme) mais aussi la blanche baptisée Gustante et, enfin, la Flo Saint-Antoine, une brune qui est le produit-phare de la confrérie. "Ces bières sont en vente dans les commerces hannutois mais aussi dans les communes voisines. Nous espérons aussi les proposer bientôt à Bruxelles."

VITE DIT

Pour un team building?

Cette fois, les apprentis brasseurs n’étaient que deux. «Qu’il y ait une ou vingt personnes pour brasser ne change rien, explique Joachim Clerbaux. Nous fonctionnons sur base d’un forfait en fonction du volume de bière désiré. Nous pouvons aussi très bien le faire dans le cadre d’un team building ou d’un enterrement de vie de jeune homme, par exemple. Avec un barbecue à midi, c’est convivial.»

Une équipe de quatre personnes

À ses côtés, Joachim Clerbaux peut compter sur trois acolytes dont sa compagne, Justine Pirard, ainsi que Laura Singleton et Dimitri De Gyns, qui est par ailleurs à la tête de la confrérie Saint-Antoine de Blehen. «D’autres personnes nous aident également ponctuellement. Car nous faisons tout de A à Z, depuis la production jusqu’à la livraison dans les points de vente.»

Bâtiment communal

La brasserie du Flo est abritée dans un bâtiment communal situé dans le paisible petit village de Blehen. «La commune de Hannut soutient ce projet depuis 2005 en mettant notamment ce lieu à disposition de la brasserie. C’est Louis Fraipont, ancien moine prieur au sein de la confrérie Saint-Antoine, qui en était l’instigateur.»