Le compteur de 5000 ménages a bugué

Pour RESA, ce sont des clients des communes de Hannut, Wasseiges, Burdinne et Héron qui ont été impactés. "C’est un poste de l’AIEG qui n’a pas envoyé le bon signal à notre réseau , indique Lætitia Naclicki, attachée de presse de l’intercommunale d’électricité. Nos réseaux sont interconnectés et pour remédier au problème, dès dimanche après-midi, on a by-passé le signal de l’AIEG." Selon RESA, près de 5000 ménages seraient impactés. "On va voir comment on va faire pour indemniser nos clients, poursuit Lætitia Naclicki. Mais cela représente à peine 1 € par ménage."

Du côté de l’AIEG, on confirme l’incident qui a touché aussi près de 5000 clients de cette intercommunale sur les communes d’Andenne et d’Ohey." L’ensemble des compteurs bi horaires de la région est piloté depuis notre centrale TCC installée à Seilles, détaille Vincent Rémy, chef technique à l’AIEG. C’est un problème qui peut arriver quand un jour férié tombe un dimanche.Cela cause un bug informatique parce que le système doit envoyer un double signal sur le réseau." Et donc, dimanche à 7h du matin, plutôt que de rester en tarif nuit (comme chaque week-end), les bi horaires se sont mis en tarif jour. "On doit encore remédier au problème et on verra comment on peut dédommager nos clients" , confirme Vincent Rémy.