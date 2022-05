«C’est essentiellement pour passer une agréable journée en assistant et en prenant part activement à toutes les étapes du brassage», explique Michaël qui, tel le druide Panoramix, remue sa précieuse potion magique aux subtils relents de houblon, tout en gardant un œil sur son minuteur. De son côté, Joachim Clerbaux leur explique méthodiquement les différentes étapes de la production et prodigue ses conseils, notamment en matière d’hygiène, essentielle pour obtenir un bon produit.

« Nous avions déjà une ébauche de recette , précise Dimitri. Nous avions choisi deux houblons bien précis. Le Saaz, qui est aromatique avec des notes herbacées et florales et qui provient de Tchéquie. C’est par nostalgie que nous l’avons pris, car, durant notre jeunesse, nous avions réalisé un voyage ensemble dans ce pays. Et, ensuite, le styrian kolibri, un houblon fruité et floral que nous devons ajouter en fin de cuisson. Nous avons également précisé la proportion d’alcool que nous voulions dans notre bière. »

Malheureusement pour eux, impossible de goûter leur production de suite: une fois la journée de brassage terminée, il faut encore attendre quatre ou cinq semaines avant la mise en bouteille et la dégustation.