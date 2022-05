Ils ont ramassé les déchets avec le cheval Djino

Et surtout, il y a un invité particulier qui va tracter la remorque où seront rassemblés les sacs de déchets récoltés. Il s’appelle Djino, un cheval de trait ardennais âgé de 7ans. Son meneur, Adrien Melebeck, l’apprête et le groupe démarre. Le cheval est très calme mais Adrien donne néanmoins quelques conseils de sécurité, comme ne pas crier autour de lui.

Le bourgmestre, Frédéric Bertrand, est présent lui aussi et se réjouit de voir les personnes qui donnent de leur temps pour cette action. "La présence du cheval permet d’attirer les enfants. Et puis, les gens vont le voir passer accompagné des participants avec leurs gilets jaunes. Ils voient une action utile qui est aussi symbolique et qui peut faire réfléchir aux éventuelles incivilités. Et le cheval est une énergie propre."

Parmi les ambassadeurs de la propreté, on trouve quelques résidents de l’institut spécialisé « Les Jardins du Bounia. » Sylvie, de Marneffe, est venue avec son fils Louis (17ans). « Louis est ambassadeur de la propreté. Nous n’avons pas ramassé grand-chose dans les rues du village, c’était surtout des mégots. Il y avait plus de déchets au niveau des champs en bordure de Burdinne. » Coralie, Ludivine et Laly sont quant à elles venues de Vissoul avec leur chien Talia. « Nous habitons à Vissoul depuis environ un an, c’est notre première participation. Nous sommes sensibilisés au bon vivre ensemble. Cette activité était agréable et permet des rencontres. Nous avons vu aussi des riverains sortir de leur maison: la présence du cheval est marquante et permet de sensibiliser. "