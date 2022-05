Huccorgne s’est choisi son drapeau

Un assesseur accueille les électeurs venus nombreux pour le référendum. Le moment est historique. Il va falloir choisir le premier drapeau qui deviendra l’emblème de Huccorgne. Et tout le monde fera son choix en son âme et conscience. L’ancien bourgmestre de Wanze, Claude Parmentier, s’est aussi prêté au jeu.

Céline dépose son bulletin dans l’urne. "Je suis Huccorgnoise depuis 16ans en ayant intégré une famille du village." Elle est en couple avec Denis Gérard, pur Huccorgnois. "Le folklore est hyper important dans notre village. Le drapeau sera une tradition de plus et notre identité. Je constate aussi que de nouveaux habitants sont venus, ils ont envie de s’intégrer à nos festivités. Huccorgne n’est pas un village-dortoir, c’est un village vivant. Notre petite fille Nell, qui a 11 ans, a voulu aussi participer, elle était même dans les premières. " Les enfants pouvaient en effet voter dès l’âge de 6ans et on pouvait même voter par procuration.

Un projet en plusieurs étapes

Laurent Gérard, mayeur 2008, explique le projet. "Cela vient du confinement. Nous pensions beaucoup à Elia (cette jeune basketteuse wanzoise amputée d’une jambe après avoir été touchée par le Covid, NDLR) et on a souvent manifesté notre soutien par des petits cœurs. Je pensais qu’un drapeau aurait été encore plus symbolique. Puis, lors de l’élection du mayeur 2021, Charlotte, une candidate, avait aussi émis l’idée d’un drapeau. Et notre mayeur 2021, René Gatia, est infographiste. Il a écouté tous mes desiderata et a sorti 100projets. Je voulais notamment un fond jaune ocre qui représente la richesse du sol qui est le limon hesbignon."

Vingt premiers villageois ont alors voté pour retenir 12modèles et 4 ont finalement été proposés au référendum de ce dimanche, avec un blason identique qui parle de lui-même: il représente une betterave avec ses fanes et, autour, des cônes de houblon, témoins d’une culture ancienne dans la vallée. Il y a bien sûr un veau et une chope "pour le côté festif, l’amitié et la fraternité" , précise René Gatia.

Le dépouillement public s’est déroulé dans la bonne humeur dans l’après-midi. Les 4drapeaux sur le bulletin portaient une lettre (V, I, A et S) comme "vias". Le V l’a emporté avec 73voix sur 183bulletins. Il se différencie par une ligne rouge pleine, en diagonale, à l’arrière du blason.