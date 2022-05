Cour d’assises: «Un meurtre pour faciliter le vol ou en assurer l’impunité», à Antheit

Les premiers devoirs d’enquête, menés par la police judiciaire fédérale, sont également détaillés. Puis on évoque les auditions des deux suspects rapidement mis en cause, avec des contradictions au fil du temps, jusqu’à la reconstitution du 10juin2020 au cours de laquelle Terry Hoyoux admet finalement avoir tué sa "mamy".

L’acte d’accusation reprend aussi en détail les constatations médico-légales faites sur la dépouille de la victime avant de s’intéresser de façon globale à la personnalité des deux accusés.

Il se termine par les accusations portées envers Terry Hoyoux (26ans) et Grégory Baudin (23ans). Tous deux doivent répondre, en qualité d’auteurs ou coauteurs, d’avoir soustrait frauduleusement, à l’aide de violences et de menaces, des objets (une voiture, une télé, un GSM, un sac à main et son contenu, des clés de maison et de voiture, des bijoux…) qui ne leur appartenaient pas, au préjudice de l’Antheitoise, avec les circonstances aggravantes que l’infraction a été commise la nuit, par deux ou plusieurs personnes, sur une personne vulnérable en raison de son âge et avec la circonstance que « pour faciliter le vol, soit pour en assurer l’impunité, un meurtre a été commis sur la personne d’Anita Lekeu » . Les deux sont également poursuivis pour avoir effectué des achats (pour un montant de 42,10€) au moyen de la carte bancaire de la victime.