Cour d’assises de Liège: des adolescences compliquées pour les deux accusés du meurtre d’Anita Lekeu

Domicilé à Braine-l’Alleud, Terry Hoyoux est né le 19janvier1996. Son papa a déjà deux enfants et sa maman, un. Quand il a 3ans, sa maman s’installe avec le beau-fils d’Anita Lekeu. Le couple part vivre en Espagne, Terry reste avec son père. Sa scolarité commence à coincer en 3secondaire et il arrête l’école en 5professionnelle pour se diriger, comme beaucoup dans sa famille, vers la restauration. Il travaille avec son demi-frère puis son beau-père. Partout, même s’il donne satisfaction, des soupçons de vol se portent contre lui. Il vole même sa maman et son beau-père et le premier fils de sa maman. Plus personne ne voulant de lui, il se retrouve à la rue. Il admet consommer quotidiennement alcool et cannabis et aimer l’argent. L’expert-psychologue Garcet dit de lui qu’il présente "une personnalité de type narcissique et antisociale, marquée par le caractère égocentré de son fonctionnement, une légère immaturité et un faible niveau d’empathie."

Grégory Baudin sortait de prison

Domicilé à Bruxelles, Grégory Baudin est né le 9septembre1998. Son enfance est chaotique entre un papa alcoolique et violent et une maman qui quitte la maison pendant un certain temps. En primaire, Grégory est dans l’enseignement spécialisé. Il fréquente trois écoles secondaires, sans jamais finir son année. Dès l’adolescence, il commence à fumer du cannabis, à voler et à se montrer violent, même envers sa sœur, leur maman et son beau-père. Suivi par un juge de la jeunesse, il séjourne dans des institutions de protection dont il sort à 18ans, sans endroit où loger et commence à commettre des vols. Sa vie d’errance le mène à Bruxelles, où il rencontre Terry, dans la même situation que lui. Il a été condamné 5fois (vols et coups et blessures) et était sorti de prison dix jours avant les faits. Il est décrit comme « présentant un trouble de la personnalité antisocial qui renvoie à un mode général de mépris et de transgression des droits d’autrui »