Condroz: « Vélo sans âge », balades et solidarité entre générations (vidéo)

De nombreux bénévoles se sont déjà montrés intéressés. Mais avant de s’essayer à l’engin, ils ont revu les bases du code de la route à travers un quiz. Si certains sont là pour balader les intéressés, d’autres apportent leur pierre à l’édifice d’une autre façon. "Je ne peux pas pédaler car j’ai des problèmes de dos mais j’ai du temps pour faire le planning car, auparavant, j’étais responsable logistique dans une société de transport" , explique Gérard, un Condrusien. Maryvonne, quant à elle, recherche des personnes pour l’accompagner dans les balades afin de ne pas se sentir seule. "Mon idée de départ était de faire un peu ressortir mes beaux-parents de chez eux, confie Marc, un bénévole tinlotois. Je suis bien sûr aussi ouvert à promener d’autres personnes et à proposer des itinéraires de balades car je connais bien la région et les chemins de remembrement." Une dynamique positive et constructive, donc: les bénévoles sont au rendez-vous, il ne manque plus que les bénéficiaires. Le triporteur sera partagé toutes les deux semaines dans chaque commune et sera disponible pour les familles le week-end.

Témoignage : Laurine Vierset-Barse (Modave)

«Je suis venue aujourd’hui pour me proposer comme bénévole. Mon idée est de me promener avec mes enfants et mon mari pour aller à la rencontre des personnes âgées de mon village qui pourraient être intéressées. On pourrait organiser des sorties familiales et, en même temps, faire la rencontre de personnes isolées. J’ai de l’espace chez moi donc je peux facilement emprunter et stocker le triporteur le temps d’un week-end.»

Infos et inscriptions: www.galcondruses.be