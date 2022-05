Le propriétaire précédent était un entrepreneur liégeois, M. Bahy, et, dans les années 40, le consul d’Iran à Liège, M. Safarian. "Un jour, nous parlions avec un couple qui passait devant le château. Le monsieur, André Safarian, raconta que c’était leur balade nostalgique. Il avait habité ici, adolescent, quand son papa était consul d’Iran. Il y avait alors de grosses réceptions avec des parties de chasse. De magnifiques voitures stationnaient dans le parc du château. Un jour, pendant la guerre, ils ont pensé leur dernière heure arrivée. Un aviateur anglais, atteint par un tir, a piqué du nez vers le château. Au dernier moment, le pilote a redressé l’avion avant d’aller s’écraser sur la colline en face. Malheureusement, l’Anglais est mort et, pendant un an, l’eau du château a senti le kérosène, rappelant sans cesse cette tragédie. Je lui ai fait faire le tour de la propriété et il était très ému par de nombreux souvenirs remontant à la surface. Il a décidé de louer le gîte en été et de revenir avec toute sa famille…"

Les prémices de l’évasion fiscale

Le château aurait été construit au XVIIeet la ferme au XVIIIe siècle. Des bornes ont été retrouvées attestant que le château et la ferme étaient situés sur deux territoires séparés: l’un au Duché du Luxembourg et l’autre sur la principauté de Stavelot. Un "seigneur" de la sidérurgie y aurait aussi habité. Il produisait du fer au château et le faisait transiter par un couloir secret dans la ferme afin de payer moins de taxes.