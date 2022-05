52 nouveaux bébés en 2021

La Maison de Village de Fallais résonnait ce vendredi de babillages et de cris d’enfants. En 2021, 52bébés sont venus étoffer la population de Braives. Sam, Lou, Chloé, Pablo…: 22filles et 30garçons dont l’arrivée a été fêtée avec la remise de la traditionnelle prime de naissance. Tous les parents n’étaient pas au rendez-vous pour cette cérémonie conviviale et familiale, mais qu’importe, ceux qui était présents ont pu profiter d’une sympathique soirée à leur attention.