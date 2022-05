31 enfants gâtés à nouveau par le Kiwanis

Cette année, 31 enfants étaient présents sur les 33 inscrits, pour le plus grand bonheur des membres du Kiwanis. L’année passée, seuls 17 avaient répondu à l’appel, alors qu’il était censé y avoir 34 participants. Lidia De Lutis, fondatrice du mouvement amaytois, avait alors promis d’enfoncer davantage le clou sur la communication pour la prochaine édition.

"Cette fois, on a décidé d’organiser cela à Pâques, alors que l’année passée, on était hors vacances" , a expliqué l’équipe composée d’Annick Fabel de Dominique Loffet, de Dominique Swerts et de Jean-François Cosyns. "On s’est dit que c’était une bonne idée, les enfants voient leurs copains et copines partir en vacances alors qu’eux sont obligés de rester ici. Les enfants ont besoin de ça, de recevoir un peu de bonheur de temps en temps" . Certains d’entre eux sont en effet victimes de violence, d’autres souffrent de la séparation de leurs parents ou bénéficient de l’aide du CPAS. Cela les sort de leur quotidien l’espace de quelques heures.

Cette journée en est à sa 15e édition à Charleroi, dont l’anniversaire a été fêté à l’automne dernier aux Palais des Beaux-Arts, en compagnie de pointures du mouvement, comme Vincent Salambier, futur représentant européen du club, ou encore Arthur N. Riley, président du Kiwanis International, qui avait fait le déplacement depuis Indianapolis.