Jean-Louis Dambiermont avait dirigé l’Agri de Huy

Originaire de Verlaine. Jean-Louis Dambiermont a eu une riche carrière professionnelle dans l’enseignement car, en plus de l’Agri, il a aussi été assistant à l’Université de Liège, préfet (toujours à Liège) et chargé de mission pour l’enseignement en Communauté française. " Notre papa a toujours été très respectueux et très exigeant, non seulement envers lui-même mais aussi envers les autres."

Passionné de nature

Jean-Louis Dambiermont était également un passionné de nature, il était même devenu guide. " C’était un naturaliste. Avant et après son travail, sa grande passion était de s’occuper de son jardin et des abords de sa maison."

Il accueillait toutes celles et ceux qui souhaitaient le découvrir lors de visites de jardins, organisées notamment par l’ASBL héronnaise "Au fil de l’eau". " C’était aussi un ornithologue, il imitait fort bien le chant des oiseaux."

Jean-Louis Dambiermont, qui laisse son épouse, leurs 3enfants et leurs 5petits-enfants, repose au funérarium Noël à Moha. Ses funérailles seront célébrées ce mercredi4mai.