Un nouveau trottoir et des voiries refaites

Le budget prévu pour ces travaux s’élève à 154000€. "On espère que ce sera suffisant , commente le bourgmestre, Philippe Mordant. La situation est assez inquiétante au niveau du prix de l’hydrocarboné (NDLR: le tarmac, matière avec laquelle le trottoir sera réalisé). Si le trottoir coûte un peu plus cher que prévu, on acceptera. Mais si ça dépasse largement, on repassera le point au conseil communal."

Trois rues refaites

Autre dossier voirie: l’entretien des rues du Mohet et Fabry – toutes deux à Limont – et de la rue Mélon, elle, située à Jeneffe. "On va refaire le revêtement de ces rues, détaille l’échevin des Travaux. On aurait dû faire ces interventions il y a plus de deux ans, mais on a eu un imprévu avec un affaissement dans la rue La Rue. On a dû la réparer en urgence et donc reporter la réfection de ces voiries-ci."

Montant total des travaux, 42320€. "Il est également prévu qu’on fasse quelques réparations locales sur d’autres voiries qui n’ont pas besoin d’être complètement refaites" , conclut Arnaud Delvaux.