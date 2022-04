Padel à la Sarte: rien n'a changé deux mois plus tard

Le soleil montre de plus en plus souvent le bout de son nez, les jours s’allongent et la popularité du padel ne fait que croître. Bref, toutes les conditions sont réunies pour goûter à la nouvelle discipline à la mode à Huy. Sauf que les deux nouveaux terrains de padel construits au centre provincial de formation de tennis sur la plaine de la Sarte restent toujours officiellement inaccessibles.