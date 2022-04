Le directeur général retraité le jour de la fête du travail

De traducteur à DG

Traducteur en anglais et en espagnol, le Neupréen a d’abord travaillé des années comme indépendant, essentiellement pour le secteur industriel et comme traducteur juré. Après un nouveau cursus en économie de gestion et en sciences administratives, il a été engagé à Engis comme sous-chef de bureau, en 1991, alors que Vicky Albert était bourgmestre. Nommé secrétaire communal en 2000, il est devenu directeur général en 2013, suite au changement de dénomination lié à une refonte de la fonction. "J’ai donc passé 31ans au service de la Commune et avec seulement deux bourgmestres." Et deux façons très différentes de travailler? "Vicky Albert était là depuis 1977, il avait une expérience énorme et aimait bien tout gérer." Il a donc fallu un peu de temps pour que Jean-Luc Govers trouve sa place et que lui soient confiées pleinement les tâches incombant à son titre. Avec l’arrivée de Serge Manzato en 2003, c’était un peu l’inverse. L’expérience de la chose publique, c’est Jean-Luc Govers qui l’avait. "C’était une tout autre école, évidemment! Serge était beaucoup plus jeune, n’y connaissait rien et s’appuyait donc beaucoup sur moi, au début." Puis le jeune socialiste a pris du galon, aussi au niveau d’instances supérieures, entre autres comme président de la Fédération PS de Huy-Waremme.

Si Jean-Luc Govers se souvient avec bonheur de dossiers "décidés par les politiques et menés à bien avec les agents communaux" (la Maison Mouton aux Tchafornis, l’extension de la maison communale, la réfection de la gare, le hall du service des Travaux…), il ne note qu’un point noir dans sa carrière de fonctionnaire: la mise sous plan de gestion de la Commune, en 2016, étranglée par une perte de plus d’1,5million d’euros liée à des exonérations de précompte immobilier. "On n’a pas eu d’autre choix que de demander l’aide du CRAC (Centre régional d’aide aux communes, NDLR). Ça a demandé beaucoup de temps et d’énergie pour préparer les dossiers, ce n’est pas un super souvenir. Mais aujourd’hui, la situation financière est nettement meilleure…"

Le DG peut donc partir tranquille, satisfait du (bon) travail accompli. Il continuera néanmoins à donner cours en sciences administratives, à Seraing. "C’est l’avantage, d’avoir cette expérience du métier, parce que je peux émailler mes cours d’exemples concrets vécus pendant ma carrière." Et c’est Patrice Vanbrabant, directeur général f.f., qui occupera son poste dès lundi.