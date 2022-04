nscrit par les deux conseillers communaux du groupe "Participe Présent Burdinne", Sabine Guillmann et Romain Verlaine, le point complémentaire concernant le radon, en mars, est revenu au conseil jeudi soir. " Suivant les données disponibles, nous souhaitons toujours localiser les endroits de la commune où la présence de radon pourrait être nocive pour les habitants", expliquent les deux conseillers. "Pour rappel, le radon est un gaz radioactif provenant du sol, surtout dans les zones là où le sol contient du schiste", précise Romain Verlaine. " Burdinne est classée en zone 2B, soit avec une charge maximale c’est-à-dire, plus de 10% des habitations au-dessus de 300Becquerel et cela, suivant l’Agence Fédérale de Contrôle Nucléaire." Pour les deux conseillers "Participe Présent Burdinne", un espace devait être créé sur le site internet communal pour regrouper les informations nécessaires à la gestion du radon.

Sans risque pour la santé

Sabine Guillmann et Romain Verlaine souhaitent vivement aussi donner une information personnalisée et même faire poser un détecteur de radon afin d’analyser sa présence dans les habitations. " Toutes celles et ceux qui souhaitent venir s’installer sur le territoire burdinnois doivent savoir où ils peuvent le faire, sans risque pour leur santé."

Pour le bourgmestre Frédéric Bertrand et l’échevin Christian Elias, le mieux est, d’abord, de rencontrer l’AFCN car des tests sont en cours. C’est pourquoi, une fois de plus, le bourgmestre a demandé le report du point, afin d’obtenir plus d’informations pour le prochain conseil communal, conscient toutefois que la démarche est quelque peu ennuyeuse. " Le travail est engagé", renchérit le conseiller Ensemble Thierry Legaz.