Anthisnes: l’histoire du boulet liégeois en cinq plats

Cette fois, c’est le boulet qui est passé à la moulinette. La première trace du boulet remonte au Moyen Âge et l’historien a prévu dans sa première assiette une boulette d’agneau "des mille et une nuits", une recette tirée d’un manuscrit de Bagdad du XIIIe siècle. On fera ensuite un bond dans le temps, jusqu’au XVIIe siècle, avec du veau revêtu farci, la plus ancienne recette liégeoise de "boulet" connue, tirée du livre culinaire l’Ouverture de cuisine, publié en 1604. Le plat suivant proposera une "Fricadelle à la sauce piquante", recette du XIXe siècle, cette boulette à la sauce veloutée aux cornichons et aux câpres qu’on servait traditionnellement dans les brasseries belges de l’époque. Pierre Leclercq cuisinera ensuite la plus ancienne recette de boulette à la liégeoise (à la sauce tomate!) et enfin le véritable "boulet à la liégeoise" tel qu’on le connaît aujourd’hui, l’œuvre du chef Alain Crudenaire. "L’historien s’est documenté de manière très pointue sur le sujet, indique Frédéric Schenk. Et la cuisine est de grande qualité. Chaque recette propose quelque chose de totalement différent et inédit, dans la cuisson, les ingrédients…" Pour chaque mets, l’Avouerie a prévu un accord met vin ou bière, "des bières brassées à l’Avouerie bien entendu".

Une cinquantaine de réservations ont déjà eu lieu et elles se clôtureront le 4 mai. L’événement se déroule dans la grande salle qui peut accueillir jusqu’à 100 personnes. Vu le succès, d’autres conférences-repas seront proposées dans les mois à venir: histoire de l’apéro en juin, histoire de la gastronomie de la Foire de Liège, cuisine à la bière…

Le 12 mai à 19h. Menu 5services à 40€. Avouerie d’Anthisnes. 04/383 63 90. info@avouerie.be