Une expropriation pour un cheminement cyclo-piéton

La Commune de Hamoir a également pris mercredi un arrêté d’expropriation concernant un terrain, en zone inondable, à Comblain-la-Tour. Il est situé à côté du terrain de football quai de l’Ourthe, qui accueille le RAVeL. « Nous avions un projet depuis de très longues années, et approuvé par la Région wallonne, pour réaliser un cheminement cyclo-piéton entre le quai de l’Ourthe et le parking du terrain de football mais la parcelle sur laquelle ce cheminement devait passer fait l’objet d’une succession compliquée depuis plus de dix ans et qui ne se règle pas, ce qui nous a empêché de mettre en œuvre le chantier », a expliqué le bourgmestre Patrick Lecerf. Par le biais de cette expropriation, Hamoir envisage d’y implanter le cheminement et d’utiliser le reste du terrain pour créer un parking.