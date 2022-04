Nandrin: le chauffeur de bus «Dédé» s’en va après 34 ans de service

Ce vendredi, la tournée de "Dédé" a eu une saveur toute particulière. C’était le dernier jour de sa carrière en tant que chauffeur communal du car de Nandrin. Il affiche 34 ans de service au compteur. "Je pars à la retraite et ces derniers jours ont été très émouvants. Les enfants m’ont dit au-revoir au fur et à mesure. Élèves et instituteurs se sont rassemblés ce vendredi dans la cour pour m’offrir des cadeaux et me chanter une chanson."