Le WaWapp printanier

C’est devenu une tradition à Waremme. L’action BeWapp (WaWapp dans la capitale hesbignonne), de la Région wallonne, revient pour son édition printanière, ces 6, 7 et 8 mai. Une action qui se retrouve aujourd’hui intégrée à la campagne « Alors petit cochon ? », lancée il y a quelques jours par la Ville (lire notre édition du 26 avril). La Ville de Waremme informe, par voie de communiqué, que les inscriptions « sont clôturées sur le site internet officiel de BeWapp mais que les Waremmiens peuvent toujours s’inscrire, seuls ou en groupe, pour le samedi et/ou le dimanche auprès de son service environnement. » La Commune informe par ailleurs qu’une permanence sera assurée le samedi matin de 10 h à midi au parc des Maïeurs et le dimanche toute la journée sur la place du Roi Albert 1er, dans le cadre de la Fête du vélo. « Il sera possible de s’y inscrire en dernière minute. Un grand dépotoir de déchets sera sur la place le dimanche afin que les visiteurs de la Fête du vélo puissent se rendre compte de la problématique des dépôts sauvages. » J. BELT