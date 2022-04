Un important dispositif de secours a rapidement été déployé. Il était composé des pompiers de la zone de secours NAGE du poste d’Andenne avec une autopompe, un camion échelle, un camion-citerne et une ambulance. Les pompiers de la zone de secours HEMECO du poste de Huy avec une autopompe, un camion échelle et deux camions-citernes étaient eux aussi de la partie.

L’appartement du rez-de-chaussée était occupé par une dame seule, d’une trentaine d’années. L’étage par un papa et da fille d’une vingtaine d’années.Et vers 4h du matin, c’est justement la jeune femme de l’appartement du 1er étage qui a entendu du bruit, puis qui a vu de la fumée et des flammes. La fille et son père sont descendus au rez-de-chaussée puis ont quitté la maison. Ils ont tenté de réveiller l’occupante de l’appartement du rez-de-chaussée qui s’est réveillée et est apparue à la fenêtre. Mais les flammes étaient déjà fort puissantes.

La Hutoise a été brûlée notamment au visage, elles souffrent de multpiles brûlures. De plus, elle a inhalé beaucoup de fumée. Elle a été transportée au CHU de Liège par les ambulanciers et l’équipe médicale du SMUR de Huy; son état est jugé très préoccupant. La RN 90 a été fermée à la circulation dans les deux sens durant les opérations. La police de Huy est intervenue sur place et le parquet a été avisé.

Les occupants de l’appartement du1er étage ont trouvé un lieu où vivre, le temps de se retourner. "Les deux appartements sont inhabitables, tout a été détruit par le feu" , explique le bourgmestre f.f. Eric Dosogne.