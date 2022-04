La Fête du vélo revient dans sa full version

Cette année, l’événement revient donc dans sa version d’avant Covid. "On propose toujours plus ou moins la même formule. On a une forte demande pour les balades à vélo, surtout après la pandémie" , ajoute l’employée, qui précise que l’objectif de la Fête du vélo est "d’inciter les personnes à se déplacer à vélo mais aussi pour faire découvrir la région, son patrimoine, ses producteurs…"

C’est que les balades et randonnées qui seront organisées durant cette journée passeront par de beaux endroits de la commune de Waremme, et d’ailleurs. "Les balades familiales (NDLR: de 12et 20 km) passeront par les fermes Rigo à Longchamp et Étienne à Oleye", où les cyclistes pourront découvrir et déguster les fraises de saison. "Ils passeront également par le clos du Geer à Oleye et ses vignes." Une balade familiale qui sera encadrée par la police.

Sur La Ludivine Henrion

Des randonnées cyclotouristiques sur les diverses boucles de La Ludivine Henrion seront également proposées, mais aux cyclistes un peu plus aguerris. "Ces randos (NDLR: de 50, 83, 100, 120et 137 km) p er mettront aux cyclotouristes de découvrir les vallées de la Meuse, de l’Ourthe et de l’Amblève", annonce Isabelle jamart, qui précise qu’il est nécessaire de s’entraîner préalablement. "Ce sont des circuits où il y a un certain dénivelé. Quelqu’un qui pratique le vélo deux fois par semaine peut aisément effectuer la boucle de 50km mais pour les autres, il est nécessaire de le pratiquer très régulièrement, même s’il n’est pas nécessaire non plus d’être un expert."

Animations de la police

En plus d’une piste d’éducation au code de la route pour les plus jeunes, la zone de police Hesbaye proposera également de graver gratuitement sur les vélos les numéros de registre national de leurs propriétaires. "Ceci est une excellente mesure de prévention contre le vol, explique l’employée du RSIH. Ça dissuade mais permet aussi aux services de police d’avertir plus aisément le propriétaire d’un vélo volé."

Durant toute la journée, plusieurs animations et stands d’informations se trouveront sur la place du Roi Albert 1er. "Le Gracq Hesbaye fera notamment la promotion de l’usage du vélo comme moyen de transport quotidien." En présence également, il y aura le Plan communal de développement de la nature, Ethias Mobile Device et son "Bike & more" ainsi qu’un stand d’informations touristique du RSIH.

Infos et inscriptions au 019/330880 ou à sih.waremme@skynet.be. www.sihwaremme.be.