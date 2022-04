Intradel propose une prime pour les langes lavables

Et là, Intradel poursuit sa campagne de sensibilisation aux langes lavables à destination des parents mais aussi des professionnels de la petite enfance. Via des brochures, vidéos, ateliers de sensibilisation (le 26 avril de 19 à 21h à Neupré et le 10 mai de 20 à 22h à Villers-le-Bouillet) mais aussi via une prime pour l’achat de tels langes. Prime qui peut aller jusqu’à 200€ par enfant. Comment participer? Il faut consulter le site d’Intradel ( www.intradel.be ) et voir si sa Commune participe bien au projet "lange lavables".