Huy: il commet des dégradations lors du Nouvel an

Au moment des faits, le 31 décembre 2021, la situation de ce Hutois de 33 ans est plus que précaire. À la rue, il vit dans un camion-citerne déclassé à la Sarte depuis un an. Et se nourrit comme il peut avec ce qu’il trouve dans des conteneurs de supermarchés. Le jour du réveillon de Nouvel An, il décide d’aller acheter une bouteille d’alcool qu’il boit entièrement, puis descend vers Huy. Sur son chemin, il dégrade et met hors d’usage plusieurs véhicules. Il endommage aussi des volets et brise des vitres d’immeubles. Un parfum et une somme d’argent sont également dérobés dans une voiture.