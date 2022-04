Hamoir: 15 artistes locaux se dévoilent au Vieux fourneau

" Cette exposition est placée sous le signe du renouveau culturel après deux années compliquées à cause du Covid et des inondations. Des projets ont été rangés plusieurs fois dans les tiroirs et cette fois-ci, nous sommes contents d’avoir pu les rouvrir pour de bon", inaugure le bourgmestre. Le hasard fait que les 15 artistes représentés sont issus des trois villages de la commune à avoir été sinistrés.

Dans l’expo, Josiane Hick, aquarelliste habitant Fairon, montre cependant une vision plus réjouissante des paysages locaux. Dans l’œuvre intitulée "Magicommenne", tel le nom du lieu-dit, celle-ci a reproduit un champ décoré de coquelicots. "J’aime peindre les endroits où je passe régulièrement", confie-t-elle.

Rencontres entre artistes

Ces événements culturels sont avant tout un moyen de se faire rencontrer les personnes de l’entité, à commencer par les artistes entre eux. Josiane et Annie Wouters (sculptrice) s’étaient déjà croisées dans les couloirs de l’Académie des Ardennes à Ouffet mais ne connaissaient pas encore les autres exposants. " C’est enrichissant de voir l’imaginaire des autres", épingle Annie. En tant qu’ancienne prof d’éducation physique, celle-ci aime beaucoup sculpter des corps.

Jeff, artiste polyvalent, habite Hamoir depuis quatre ans, tandis qu’Adrien Karczewski, illustrateur de bande dessinée, s’est installé ici il y a deux ans. "On est arrivés pile poil avant le Covid. Cette expo me permet de montrer que je suis là, de ne pas faire l’ermite", soumet Adrien. Lui, expose un portrait de Poutine visiblement fou.

Tous ouvriront donc encore leurs ateliers aux visiteurs le week-end prochain. C’est une double mise à nu: dans leur intimité artistique et dans celle de leur foyer. "Ça fait 20 ans que je crée mais je n’avais encore jamais exposé" , exprime Jeff. Pourvu que pour la seconde édition ils soient encore plus nombreux à se dévoiler.

Horaires d’ouverture: samedi de 13h à 18h et dimanche de 11h à 18h.