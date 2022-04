Ferrières: ils plantent des patates "à l'ancienne" avec un cheval de trait

Simon Abraham, débardeur, avec l’aide de Didier et Michel Delmotte, agriculteurs, guidaient Dune, son cheval de trait pour tracer les sillons dans la terre et planter les pommes de terre, selon la technique de la conduite au cordon, un subtil alliage entre la voix et la main.

En une journée, trois sortes de pommes de terre, hâtives (pommes de terre primeur à récolter au mois de juin ), à chair ferme (qui se garde plus longtemps) et farineuse, ont été plantées sur une surface de 30 ares. Le fruit d’une collaboration naissante entre Simon et les fermiers locaux. "Les pommes de terre, très exigeantes pour les sols, demandent une grande rotation de terrain, explique Simon. Nous pouvons utiliser une parcelle une fois tous les 6 ans seulement, pour éviter le mildiou, les doryphores (ces insectes qui se nourrissent des tubercules) et le régénérer. Je cherchais un terrain pour mettre plus de pommes de terre et Didier Delmotte, agriculteur et éleveur à My, a répondu à mon appel. C’est la deuxième année que je partage cette expérience avec Didier. Il prépare la terre et ensuite, je fais toutes les opérations avec le cheval: planter, buter, désherber, récolter." Pour la dernière opération, Simon utilise une autre machine pour étaler la butte et mettre en surface les pommes de terre. " Il ne reste plus alors qu’à les ramasser." C’est l’occasion d’appeler les copains et les bonnes âmes pour nous aider à la récolte. Un sandwich est offert à midi et la journée se termine avec une soirée "frites fricadelles". "Travailler avec le cheval est ma priorité. " Dans ce cas, la plantation de pommes de terre avec le cheval est intéressante car elle nécessite moins de six jours de travail par an, de la plantation à la récolte. "T rouver une planteuse à pomme de terre comme celle que j’utilise est compliqué, car elle a été fabriquée dans les années 30 à 50. C’est une machine extraordinaire et nous nous la partageons à plusieurs."

Simon Abraham est aussi maraîcher à Ferrières. Il a mis cette activité provisoirement en pause, la saison passée n’ayant pas été très bonne. Il désire aussi consacrer plus de temps à sa famille récemment agrandie. "Pour l’instant, j’ai trouvé du travail en débardage, et je travaille presque tous les jours un peu partout dans la région. Je ne sais pas combien de temps cela va durer, mais il y a encore pas mal de boulot…"