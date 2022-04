omme prévu lors du dernier conseil communal fin mars et comme indiqué par le cabinet de Christophe Collignon, le ministre wallon des Pouvoirs locaux, le point sur le marché des bornes électriques pour vélos lancé par la Province de Liège est revenu au conseil communal mardi soir. La bourgmestre Béatrice Moureau a vivement souhaité apporter des précisions sur ce point, et est revenue sur ce qu’il s’est passé lors du conseil communal du mois dernier (voir notre édition du jeudi 31 mars). " Ce soir-là, les éléments avancés par l’opposition, stipulant que les ouvriers communaux pouvaient très bien le faire eux-mêmes, à moindres coûts car il s’agissait juste de raccorder deux fils à une prise, ont déstabilisé les membres du collège, reconnaît Béatrice Moureau. Cela ne correspondait pas aux renseignements qui nous avaient été donnés." Il y a un mois, du coup, dans l’incertitude, même le collège s’était abstenu, alors que c’est lui qui avait inscrit le point à l’ordre du jour. D’après la bourgmestre, le collège a voulu obtenir des précisions sur ce marché de la Province, dans le cadre de l’appel à candidature Pollec 2020. " En fait, la Province propose des racks sécurisés de rechargement pour vélos. Chaque rack permet de maintenir deux vélos par guidage de la roue avant et comporte une borne de rechargement équipée d’une prise électrique étanche IP55, protégée par un capot avec une charnière freinée avec un compartiment étanche pour ranger le chargeur."

Des documents cachés à l’opposition?

Le câblage électrique est masqué. Le support est muni d’une protection souple, empêchant le contact entre le support et le vélo, et des trous pour verrouillage par cadenas pour le chargeur, et par antivol pour le vélo. " L’ensemble est en acier galvanisé et inox. Quant au coût d’une recharge, pour une batterie vélo de 650 kWh, il faut compter 17 cents par recharge si la batterie est complètement vide."

Le subside est de 75% ce qui signifie que, par rack, cela coûte 150 € à la Commune. Mardi soir, l’opposition s’est abstenue. Les IC ont voté oui. Fin mars, au nom de l’opposition, c’est le conseiller PS # Christophe Ben Moussa qui était intervenu. " Je n’en démords pas par rapport à mes propos concernant la main-d’œuvre communale. Et, si mardi soir, l’opposition s’est abstenue, c’est qu’elle n’est pas contre le caractère écologique du projet." Mardi, Béatrice Moureau avait des documents provenant de la Province concernant les bornes électriques vélos en sa possession. Elle avoue que ces documents, elle les avait déjà fin mars. " Mais, je ne pouvais pas en faire part aux conseillers communaux, à cause d’un "Standstill" autrement dit, un délai d’attente." Christophe Ben Moussa, lui, n’y croit pas et est furieux. " Et donc, fin mars, le collège a voulu nous faire voter un point sur lequel nous n’avions aucun droit de regard!"