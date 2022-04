Amay: accélérer la transition écologique avec Kick

Le projet tourne autour de six axes thématiques: l’eau, l’alimentation, les arbres et forêts, les bâtiments durables, l’économie circulaire et la mobilité douce. Ainsi qu’un axe transversal: la transition juste pour une accessibilité à tous. La méthode d’accompagnement de l’association vise, elle, d’abord à soutenir les initiatives locales existantes. Puis, dans un second temps, de co-construire les actions à mener avec la Commune mais aussi les acteurs de terrain. Enfin, il s’agira d’identifier et déployer les actions qui auront le plus d’impact. À Amay, Kick a déjà rencontré une série d’acteurs afin de leur expliquer le projet. Et plusieurs d’entre eux ont marqué leur soutien. "C’est une liste non exhaustive et qui peut évoluer" , a souligné l’échevin amaytois.

Le PS «perplexe»

Le groupe d’opposition PS s’est, pour autant, dit "perplexe" par rapport cette convention. "Le sujet de la biodiversité est important pour nous, sans aucun doute. Mais nous nous sentons pris de court d’avoir déjà une liste d’adhérents au projet alors que la convention n’est pas encore établie. Mais également d’être face à une ASBL qu’on connaît peu. Et nous n’avons pas eu l’occasion d’avoir eu une présentation avec eux" , explique le conseiller Samuel Moiny. Le groupe a donc formulé le souhait de reporter le point "afin de pouvoir en rediscuter en commission". Mais pour le bourgmestre, Jean-Michel Javaux, cela ferait perdre du temps. "Je n’ai pas envie d’encore perdre un mois car beaucoup de Communes sont candidates pour ce projet." La convention a finalement été approuvée à la majorité. Le groupe d’opposition a, lui, voté contre le point.