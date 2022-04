Les automobilistes attentifs l’auront remarqué.Depuis quelques jours, on voit davantage de motos de police dans les rues hutoises.L’inspectrice Caroline Dodemont (qui depuis 2008 était quasi la seule à enfourcher encore de temps en temps sa moto) vient d’être rejointe par un autre motard: l’inspecteur Johnny Lecoq.Leur mot d’ordre est clair: sortir sur leur moto le plus souvent possible pour patrouiller dans les rues de Huy.

"C’est vrai que l’engagement d’un nouveau motard cela peut paraître anodin, mais à Huy, c’est important car on tourne une nouvelle page dans l’histoire de la police de Huy, insiste Jean-Marie Dradin, chef de corps à la police de Huy. Depuis 2004, le service motards de notre police n’était plus une priorité.Notre unique motarde faisait ça accessoirement, à côté de ses autres missions.Mais dorénavant, ce sera l’inverse: priorité à la moto." Avec, à terme l’engagement d’un troisième motard, l’objectif est d’avoir au moins un policier en selle continuellement, du lundi au samedi, de 8 à 17h.

Cette volonté des autorités de la zone de police s’inscrit dans le cadre du projet visant à améliorer la visibilité des services de police. "Nos motards doivent donc s’organiser pour être au maximum sur leur moto, détaille le commissaire Dradin. Ils doivent être visibles mais aussi actifs sur le terrain pour un effet dissuasif qui va forcément passer par des contrôles et de la verbalisation… On doit réinstaurer la peur du motard".

Pas de nouvelles motos toute de suite

Si depuis plusieurs années, la moto avait été délaissée par la police hutoise, c’est parce que les conditions d’utilisation et le type de missions n’étaient pas attrayants." On ne mettait pas dans le job ce qui attirait les collègues, reconnaît le chef de zone. Avec la création de ce pool, au contraire, le travail est plus attractif." Outre l’aspect visibilité, les missions principales des motards sont la régulation de la circulation, le constat et la verbalisation d’infractions de roulage, le soutien aux équipes d’intervention en cas d’accident… "En moto, le policier est beaucoup plus réactif, continue Jean-Marie Dradin. Par exemple, s’il y a un accident aux heures de pointe à l’autre bout de la ville, il sera plus vite sur place que la patrouille classique en combi.Même chose, s’il croise un véhicule suspect dans la circulation, c’est plus facile pour lui de faire demi-tour et de rattraper le véhicule qu’avec un combi de police."

Dans l’immédiat, la création de ce nouveau pool de motards ne nécessitera pas l’achat d’une moto supplémentaire.Les trois policiers se partageront les deux motos actuelles.Même si celles-ci sont déjà anciennes, elles ont très peu de kilomètres au compteur, preuve que leur utilisation n’était pas une priorité.