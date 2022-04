Marie Vandeuren est la nouvelle échevine des Finances villersoises

Celle qui fut la première bourgmestre écolo de Belgique a ensuite été couverte de cadeaux et d’éloges par les différents groupes autour de la table du conseil villersois (Écolo forcément avec un Jean-François Ravone ému de voir partir celle qui l’a guidé dans ses premiers pas politiques, ses partenaires Videm et GénérationS4530 dans la majorité et Ensemble dans l’opposition). On retiendra surtout l’hommage rendu par l’échevine Christine Collignon sur un ton très personnel, plus encore qu’à la lumière d’un bilan politique où l’engagement de Brigitte Simal dans l’intérêt de tous les Villersois (création des Petites Bouilles, extension de l’école communale…) fait l’unanimité, toutes familles confondues. "Notre rencontre en 2006 avait été un peu froide durant la campagne électorale et puis nous avons appris à nous apprécier quand nos groupes ont fait chemin ensemble durant six ans, a confié la socialiste avec émotion. Nous avons tissé une belle amitié.Elle restera au-delà du parcours politique."

Et tout le monde de souhaiter la bienvenue à Marie Vandeuren qui a pu se faire la main avec deux "petits points" pour la forme à l’ordre du jour de ce mardi.