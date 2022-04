Le refus d’élargir le sentier à Huy, «c’est un projet de vie de sept ans qui s’est effrité»

Sans chemin carrossable, le projet de construction de Céline Stalport tombe à l’eau. Et avec lui, tous les espoirs d’un avenir radieux que la propriétaire du terrain y plaçait. "Ce terrain d’environ 6000 m2appartenait à mon grand-père, explique-t-elle. Je l’ai reçu en héritage. Cette construction, c’est un projet de vie de plusieurs années qui s’est effrité au conseil communal; il y a un aspect émotionnel important…"

Des conditions en 2016

Surtout, aujourd’hui, Céline Stalport ne comprend pas les raisons de ce refus alors qu’en 2016, elle avait sollicité – avant de tout lancer – un avis préalable à la Ville de Huy afin de voir si le dépôt d’une demande de permis d’urbanisme était envisageable pour la parcelle. Et "le collège s’était positionné, il avait mis des conditions" . Le chemin ne devait pas être privatisé (donc, il devait encore être accessible aux promeneurs). Et "j’avais proposé de faire moi-même les travaux d’élargissement, tout comme j’avais proposé de me charger de son entretien." Avec une convention à signer entre les deux parties pour acter tout cela par écrit.

La Hutoise s’était alors lancée dans les plans de sa future maison avec l’aide d’un architecte. "Mon objectif, c’est une maison de 84 m2de plain-pied avec une couverture en bois afin de conserver l’aspect naturel" , explique-t-elle. On lui avait suggéré une architecture respectueuse de l’environnement. Un conseil qu’elle a suivi en imaginant une construction sur pilotis, épousant le dénivelé du terrain, avec un toit végétal. Cela n’aura pourtant pas suffi à convaincre…

Le sentier communal ne fait-il vraiment qu’un mètre de large? Cet argument étonne la Hutoise. "Le chemin n°89 est repris à l’atlas des chemins vicinaux , poursuit Céline Stalport. Le long de ma parcelle, il a une largeur de 4,50 mètres à 3,60 mètres selon les indications reprises à cet atlas." S’il s’est réduit à un couloir d’1 mètre avec le temps, c’est simplement parce que la végétation a repris le dessus par manque d’entretien de la Ville. L’aménager est donc facile sans en modifier la largeur ni la trajectoire. En plus, une partie importante du tronçon à aménager est déjà recouvert d’un empierrement "réalisé de longue date" . Lorsque le bourgmestre f.f. Éric Dosogne parle d’un petit sentier bucolique, "il parle en fait de la portion du chemin qui se situe au-delà de mon terrain." Enfin, Céline Stalport l’affirme haut et fort: non, tout le monde ne s’est pas opposé au projet. "J’ai eu des avis favorables de la Région wallonne, de Natura 2000, du Cercle des naturalistes de Belgique ainsi que des accords conditionnels des pompiers et de la Régie des eaux…"

Alors? "La réponse du conseil communal me paraît excessive car j’ai fait de nombreuses concessions pour que ce projet puisse aboutir." Là, elle s’interroge sur la suite à donner. Après ce refus qu’elle a vécu douloureusement, "je vais avoir besoin de me reconstruire. Je ne sais pas encore si j’irai devant le Conseil d’État…"