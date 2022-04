La Hutoise ouvre son restaurant au château

Et puis arrive il y a quelques mois cette proposition inattendue, celle de Christian Kinot. Il est le gérant du château de Neuville-en-Condroz racheté en octobre 2020 par un investisseur privé spadois pour y développer du tourisme, de l’horeca et de l’événementiel. " Il est venu manger au restaurant et il est tombé sous le charme de ma cuisine. Il m’a proposé de rejoindre le château de Neuville-en-Condroz. Je suis allée voir sur place et j’ai eu un coup de foudre pour cet autre château qui a une âme aussi. Ce n’est pas tous les jours qu’une telle proposition de collaboration vous est offerte.C’est un défi de taille mais je le relève car j’y crois et je veux montrer que même jeune, si on veut, on peut…"

Le 9 juin prochain, la Hutoise ouvrira donc son nouvel établissement baptisé du même nom, "Tout le monde à table", en référence à ce qui anime la cheffe. " Je fais une cuisine de partage, une cuisine du monde, inspirée par l’Afrique, où j’ai vécu quatre ans mais aussi française, indienne…" Sa marque de fabrique: des menus à thème déclinés dans l’assiette mais aussi dans le décor, grâce à sa maman, Nicole Jansemme, graphiste. "Elle est diplômée des Beaux-Arts et elle se chargera de la décoration, éphémère, selon les thèmes. Par exemple, j’ai concocté un menu sur les fables de Jean de Lafontaine." "Le loup et l’Agneau", par exemple, c’est une terrine de haché d’agneau aux noix avec des lentilles revenues au beurre dans le vin blanc, rehaussé d’un chutney de fruits secs. À midi, la Hutoise proposera une autre formule: des plats du terroir de type brasserie chic. "Je travaille uniquement avec des produits frais. Et je cuisine tout moi-même, de mon beurre à mes desserts.J’aime beaucoup travailler les épices, les recettes du monde et je suis très attachée au visuel, aux couleurs dans l’assiette"

Derrière les fourneaux, elle sera seule, sa maman s’occupera du service en salle. mais elle compte aussi engager rapidement du personnel. "L’annonce de mon arrivée a fait du bruit et les réservations sont déjà nombreuses, il me faut constituer une équipe."

L’adresse ouvrira du mercredi au dimanche au premier étage du château, dans une salle de 30 couverts. "Le parking est à l’entrée du domaine. Les clients arriveront donc à pied par l’allée du château, avant de traverser le pont au-dessus des douves puis de monter l’escalier monumental. Tout ça participe à vivre une expérience unique ." Unique mais abordable, la jeune cheffe y tient. Elle propose des formules accessibles: lunch à 19 € et menus dès 40 €. "On est clairement dans des prix planchers!"

Pour lancer l’activité, le château de Neuville organise une préouverture du restaurant le 16 mai prochain à 19h: une réception "5 Services, 5Chefs", un menu concocté par cinq chefs différents, dont Clothilde Jansemme.

Le château, complètement rénové par son ancien propriétaire, poursuit ainsi sa redynamisation. La bâtisse du XIIIe siècle est située au cœur d’un vaste domaine de 16 hectares, avec douves, étang et, dans ses dépendances, une imposante ferme qui accueillera à terme des concerts et des gîtes. Depuis l’été dernier, le site est proposé à la location pour les privés et les entreprises. "Le château est modulable pour 25 à 600 personnes" , précise Christian Kinot.