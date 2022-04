Des poubelles de tri aux quatre coins d’Engis

Àla maison, chacun a pris l’habitude de trier ses déchets. Mais en rue, c’est moins simple. Alors, la canette de l’un, l’emballage de sandwich de l’autre ou le sachet de frites usagé du troisième se retrouvent tous dans la même poubelle publique. C’est partant de ce constat que le SPW Environnement a lancé un appel à projets baptisé "Tri out of home/on the go". L’idée? Aider financièrement les Communes qui le solliciteraient à installer sur son territoire un ou plusieurs "mini-centres de tri" publics. Et la candidature de la Commune d’Engis a été retenue. Si, mardi, il s’agissait pour les élus d’approuver les conditions de marché et d’arrêter la liste des soumissionnaires à consulter pour l’acquisition du mobilier nécessaire, le collège a déjà décidé de 6endroits stratégiques où il sera placé. On parle ainsi des environs de l’école d’Engis et du funérarium Tejean, du site des Tchafornis et de celui de l’Embarcadère pour la rive gauche et de la place de Hermalle et du futur espace convivial de Clermont pour la rive droite. "Les poubelles seront rassemblées en îlots , a précisé Manuel Pena, échevin de l’Environnement. À chaque fois, il y aura une poubelle pour les PMC, une pour les cartons, une pour le verre et une pour les déchets résiduels. La dépense est estimée à 21900€ et comme le subside de la Région wallonne peut aller jusque 25000€, ça ne devrait en fait rien nous coûter."