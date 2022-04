Des panneaux solaires à Fallais et Hosdent

Le bourgmestre Pol Guillaume, en charge l’énergie durable, a présenté le point: "C’est encore une belle avancée dans les transitions énergétiques durables et dans les engagements climats de la Convention des Maires et plus globalement."

Le marché se divise en deux lots. Les estimations du coût global TVAC sont de 33479 € pour le hall et 22585 € pour le centre d’hébergement, montants subsidiés à 70%. Leurs besoins énergétiques en matière d’eau chaude sont respectivement de 41000 kW et 29000 kW par année.

Les solaires thermiques permettront d’économiser 1410 € au hall et environ 930 € annuellement en eau chaude. La diminution de CO2 est aussi très appréciable avec 2,8 tonnes par an pour le hall et 3 tonnes pour le centre d’hébergement. "Les différences en matière d’émission de CO2 s’expliquent par l’utilisation de carburants différents (gaz et mazout)", précise Pol Guillaume.

La surface totale des panneaux est de 60 m2 pour les deux sites. Le ballon tampon (réserve d’eau disponible) sera de 1000 litres au hall et entre 2000 et 3000 litres pour le centre de Hosdent. La capacité dépend de la surface disponible au sol.

" Pour 2022, les deux grands points en matière d’énergie sont les solaires thermiques et notre opération Wikipower où 271 ménages sont déjà inscrits pour les 4 types de solutions en matière de réduction des coûts de l’énergie. 256 ménages adhèrent à l’achat groupé d’électricité. "