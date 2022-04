Déjà des travaux à la prison de Huy cette année

Mardi en fin de journée, 18 détenus de la prison de Huy refusaient de réintégrer les cellules après une sortie au préau. Ils se plaignaient des conditions liées à l’état de l’établissement pénitentiaire. Et hier matin, à la Chambre, le député écolo hutois Samuel Cogolati rebondissait sur cet événement pour demander au secrétaire d’État Mathieu Michel où en sont les investissements promis depuis longtemps au personnel pénitentiaire. Le Hutois a visité récemment la prison (comme d’autres politiques l’ont déjà fait) et met le doigt une fois de plus sur la vétusté du bâtiment. "La prison est quand même dans un état très vétuste et obsolète" , explique-t-il. Et il ajoute: "Cet état, en plus d’être désagréable pour les détenus – notamment l’état des sanitaires – et d’avoir un impact sur la qualité de la détention et du travail du personnel, est dangereux et finit par être insécurisé." La Régie des bâtiments, qui en est responsable, promet une rénovation mais aussi des travaux de sécurisation depuis 2010. Travaux qui étaient prévus pour 2017, mais rien n’a été fait.