C’est officiel, la Carotte est mise en vente

"En 2020, un expert avait estimé la valeur vénale du bien à 1,52million d’euros . Compte tenu des investissements encore nécessaires, nous pensons qu’il est préférable de vendre ce bien" , indique le bourgmestre, Jacques Chabot, sans d’autres explications. Ce qui a interpellé l’opposition. " Je ne comprends pas très bien cette décision, déclare Albert Gérard, conseiller communal indépendant alors présent dans la majorité au moment de l’achat en 2018. Nous nous sommes battus pour l’avoir et en plus, vous n’avez aujourd’hui aucune alternative pour nos ouvriers qui restent actuellement cloîtrés dans un bâtiment en ruine ."

Un débat plus tard

Thierry Bataille, lui, se rappelle qu’il y a quatre ans, la Carotte lui était apparue comme une belle opportunité, malgré les frais. "Quatre ans plus tard, les ouvriers sont toujours dans les mêmes conditions, assène-t-il. Il y avait un potentiel énorme, c’est dommage ."

Enfin, pour Lionel Henrion, c’est un peu comme " acheter un chat dans un sac ", car aucun débat n’a eu lieu sur les raisons de cette décision de revendre le bâtiment. Pour Jacques Chabot, il n’est pas encore question de débattre sur l’affectation du bien et des solutions futures. "No us expliquerons au prochain conseil pourquoi financièrement et socialement c’est la meilleure solution", affirme le maïeur.

Le conseiller d’opposition Yves Berger (W@lter), lui, a conclu en admettant la logique du dossier mais " on aurait dû en débattre avant. Sans tous ces changements, ces questionnements, ça nous aurait paru logique. On ne critique pas la revente, mais tout cela est prématuré ." La majorité s’est positionnée pour la revente, les oppositions contre.

Une commission pourrait avoir lieu avant le prochain conseil pour évoquer les différents arguments expliquant cette revente.