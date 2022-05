Anita Lekeu avait été tuée par son «petit-fils»

Le décès apparaissant clairement suspect, l’enquête a démarré immédiatement. Et, très vite, les soupçons se sont portés sur Terry Hoyoux (26ans aujourd’hui), le petit-fils par alliance d’Anita Lekeu qu’il appelait "Mamy". Puis sur un de ses amis, Grégory Baudin (23ans), dont l’ADN a été relevé sur un paquet de cigarettes trouvé dans le jardin de la maison.

Placés sous mandat d’arrêt le 2 et le 6novembre2019, Terry Hoyoux et Grégory Baudin nient alors le meurtre. Tout juste le premier admet-il avoir passé la nuit du drame là. Mais la reconstitution du 10juin2020 marque un tournant: confronté aux éléments scientifiques du dossier, Terry Hoyoux avoue avoir tué Anita Lekeu au terme d’un vol planifié avec Grégory Baudin, qui n’aurait quant à lui pas posé de geste sur la victime.

Meurtre pour faciliter le vol

Le procès des deux hommes commencera lundi. Le jury sera constitué dès ce mercredi devant la cour d’assises de Liège, présidée par Myriam Wilmart. L’avocat général Christine Pevée soutiendra l’accusation de meurtre pour faciliter le vol contre les deux. Terry Hoyoux sera défendu par MesJean-Louis et Colin Gilissen, Grégory Baudin par MeDavid Toussaint et les parties civiles, le fils et la belle-fille d’Anita Lekeu, par MeAlexandre Wilmotte et MeAudrey Lamy.

S’ils sont reconnus coupables, les accusés risquent la perpétuité.