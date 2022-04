Une dame demande l’élargissement d’un sentier; la Ville de Huy refuse

Et si d’autres habitations sont elles aussi prévues?

Sauf que cela coince. "C’est une modification très importante du chemin" , a expliqué Éric Dosogne. Et sur 70 mètres. De plus, le collège craint que la première construction en attire d’autres par la suite et que le chemin soit modifié sur bien plus que ces 70 premiers mètres. Le collège préférerait garder le chemin "dans l’état dans lequel il est" . Il s’appuie ainsi sur les différents avis qui ont été donnés dans le cadre de l’enquête publique. Dès lors, "le collège propose de refuser la modification du chemin" . Un refus approuvé par la majorité des conseillers communaux, seuls les deux conseillers DéfiPourHuy et le conseiller PTB se sont abstenus.