Un centre cyber-média installé à l’athénée

La direction du fondamental avait répondu à l’appel à projets "École numérique 2020" lancé par le Service Public de Wallonie. "On a d’abord reçu 2tableaux interactifs pour l’implantation du Centre et 12tablettes, qui voyagent entre l’implantation du Centre et celle du Coin du Mur , détaille le directeur. Avec le reste de points dont on disposait pour acquérir du matériel numérique, on a voulu installer ce centre cyber-média, un petit studio d’enregistrement avec écran vert sur lequel peuvent être projetés des décors, projecteur, parapluies photo…"

Ce volet du projet saint-georgien porte en fait sur le "savoir-parler". Le studio permet donc aux enfants d’apprendre à s’exprimer avec aisance devant une caméra. "Les classes de 3eet 4eprimaires ont par exemple déjà enregistré des petites histoires dans ce studio, qui seront diffusées aux plus jeunes, qui, eux, pourront ainsi travailler sur le “savoir-écouter”."

Les élèves du primaire ont aussi profité de ce matériel de pro pour expliquer, dans des petites capsules vidéo, les règles d’un tas de jeux de société qu’ils ont récemment reçus et avec lesquels ils travaillent en classe. Un projet dont nous avions déjà parlé ici et qui consiste à favoriser et ancrer certains apprentissages par le jeu, de façon ludique, dans toutes les classes, pour certaines matières et à certains moments. Pour ça, l’école a bénéficié d’un subside de 3000€, via l’ASBL Sport Culture École Solidarité, qui lui a permis d’acquérir entre 200 et 250jeux pour l’implantation maternelle du Coin du Mur et les maternelles et les primaires du Centre. Et pour lancer cette ludothèque mobile et à défaut de disposer d’un local, l’école a pu compter sur les élèves du secondaire de la section Menuiserie de l’Agri, qui ont imaginé et fabriqué pour elle une locomotive et des wagonnets en bois, le "Boute-en-Train". La loco, "mascotte" du projet, reste au Centre, mais les wagonnets (bien garnis de jeux) ont été partagés entre les deux implantations du fondamental.