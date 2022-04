Oui au terrain pour un futur pôle vélo à Huy, même s’il n’y a encore aucun projet concret

L’idée est séduisante mais il s’agit, là, juste de l’achat du terrain. Aucun projet n’est encore lancé, juste une envie d’y développer un jour ce fameux pôle vélo. "Si on veut avoir un projet, il n’est pas possible de l’imaginer sans du foncier , explique Christophe Collignon, bourgmestre en titre. On n’est pas encore dans le concret." Mais au moins, si la Ville veut un jour répondre à un appel à projet, elle pourra le faire… car elle aura un terrain prêt à accueillir ce fameux projet. Et "quand on aura du concret, la Province de Liège pourrait devenir un partenaire" , répond-il à une question de l’écolo Sandrina Gaillard.

Le terrain est d’autant plus intéressant qu’il est "une échappatoire" lors de l’organisation de grandes courses et une réserve de parkings. Les organisateurs de la Flèche wallonne n’obligent pas encore la Ville à avoir cette échappatoire; ceux du Tour de France bien. "Si on n’avait plus cette échappatoire, on ne pourrait plus organiser le Tour de France.C’est grâce à elle qu’on a pu avoir le Tour de France à Huy" , ajoute le bourgmestre f.f.Éric Dosogne.

Ce terrain d’1,6 hectare est en zone constructible. Le coût d’achat est "énorme" , selon GrégoryVidal (DéfipourHuy). Et il ajoute: "Certes, c’est maintenant qu’il est mis en vente mais il n’y a aucun projet vraiment concret". Christophe Collignon embraye: oui, la somme est importante mais "on commettrait une erreur si on passait à côté. On n’a pas encore de projet ouvert, mais il y a des ébauches avec des idées dédicacées au vélo. C’est aussi toujours un bon placement." Grégory Vidal a néanmoins l’impression d’acheter un chat dans un sac. "Dépenser une telle somme sans savoir ce qu’on va y faire, ça me pose problème.Ce que je veux éviter, c’est qu’on l’achète puis qu’on le laisse en friche sans rien y développer." Même commentaire de l’écolo Anabelle Rahhal qui, si elle n’est pas opposée à un pôle vélo, a l’impression de signer un chèque en blanc… "On peut garder ce terrain le temps de réfléchir et d’y développer un projet , réplique Éric Dosogne. Mais si on n’a pas le terrain, on n’y fera rien…"