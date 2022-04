Nouveauté: la Maison du Tourisme propose à chaque visiteur de recevoir son roadbook personnel

«L’humain au centre de l’accueil»

"L’idée, c’est de placer l’humain au centre de l’accueil, explique Élodie Keysers, directrice de la Maison du Tourisme. Certes, notre site internet a connu un joli succès en 2021avec 152000 visiteurs uniques, soit deux fois plus que l’année précédente, mais il n’est pas toujours aisé, au travers de ses 1000pages, de cibler exactement sa recherche. Plutôt que de renvoyer “bêtement” les visiteurs vers notre site lors de la première prise de contact physique ou online, nos agents d’accueil vont leur poser des questions qui permettront de filtrer la recherche."

Dans la foulée, le touriste intéressé recevra sur son smartphone et/ou sur son ordinateur un roadbook personnalisé, censé répondre à ses attentes en termes d’événements, d’attractions, de restaurants, d’hébergement – on compte plus d’un millier de lits parmi les hébergements reconnus sur les 27communes –, de producteurs du terroir, de balades, de circuits thématiques, etc.

"Ce service est développé par l’agence web Raccourci, spécialisée dans le e-tourisme en France, avec laquelle nous collaborons, précise Michaël Notte, chargé du projet à la Maison du Tourisme Terres-de-Meuse. Nous serons les premiers à l’utiliser en Belgique. Nous nous sommes notamment basés sur le produit déjà mis en place à l’île de Ré."

62%des utilisateurs convaincus

La célèbre île du golfe de Gascogne utilise effectivement le roadbook depuis 2020. "Nous avons réalisé 28000 carnets de séjour numériques en 2021, contre 11500la première année, et nous sommes très satisfaits de cette innovation, précise Valentin Buot, responsable accueil et qualité de "Destination île de Ré". Environ 1000 utilisateurs ont aussi répondu à une enquête de satisfaction. 62% des répondants estiment pertinent de remplacer le papier par ce carnet de séjour numérique, et 81%pensent utiliser ce carnet lors d’un prochain séjour.Cet outil permet donc de réduire considérablement l’utilisation de papier. Chez nous, seules restent les grandes brochures dans les offices du tourisme. Les flyers personnels de chaque acteur touristique n’y sont plus permis."

Ce critère écologique a aussi guidé le choix de la Maison du Tourisme Terres-de-Meuse. Reste aujourd’hui à régler les derniers soucis techniques. Et puis, en avant le numérique!