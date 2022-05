Meurtre d’Anita Lekeu à Antheit: 6 femmes et 6 hommes pour juger les accusés

Pour rappel, les deux hommes sont accusés d’avoir commis un meurtre sur la personne d’Anita Lekeu (69ans), pour faciliter le vol ou en assurer l’impunité. Ils doivent également répondre de fraude informatique pour avoir effectué des achats avec la carte de banque de la victime.

Le corps sans vie de l’Antheitoise avait été découvert par son fils à l’étage de sa maison le 26octobre2019. Les premières constatations avaient permis de démontrer que la sexagénaire avait été agressée lors d’un cambriolage.

L’enquête avait ensuite démontré que Terry Hoyoux avait proposé à son ami Grégory Baudin de commettre un vol chez la victime, sa grand-mère par alliance: le plan initial était de rentrer dans la maison pour s’y faire héberger, attendre que la victime s’endorme et de procéder ensuite au vol de différents objets. Grégory Baudin devait attendre à l’extérieur de la maison et y entrer ensuite pour commettre le vol. Mais ce plan ne s’était pas déroulé comme prévu. Anita Lekeu ayant démasqué Terry Hoyoux et lui ayant reproché de lui avoir menti sur les raisons de sa présence. Terry Hoyoux avait alors étranglé la victime avant de lui porter plusieurs coups de couteau dans le cou. Puis il avait fait entrer Grégory Baudin dans la maison pour s’emparer de divers objets (sac à main et son contenu, trousseaux de clés, télé, bijoux…) ainsi que de la voiture de la victime.

Quatre jours de procès

Les débats au fond commenceront effectivement le lundi2mai avec la lecture de l’acte d’accusation par l’avocat général Christine Pevée, suivie de l’audition des deux accusés.

Mardi, on entendra en matinée le juge d’instruction et les enquêteurs de cette affaire et, l’après-midi, les témoins en relation avec les faits. Mercredi, place aux experts et aux témoins de moralité. Reprise ensuite du procès le lundi9mai, avec l’audition de l’expert ADN, suivie du réquisitoire de l’avocat général et des plaidoiries des différents avocats: MesJean-Louis et Colin Gilissen pour Terry Hoyoux, MeDavid Toussaint pour Grégory Baudin et MeAlexandre Wilmotte et MeAudrey Lamy pour les parties civiles, le fils et la belle-fille de la victime.

C’est Myriam Wilmart qui présidera cette cour d’assises.