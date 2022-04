«Intégrer davantage l’Auberge de Jacques dans la vie du quartier»

Plus de 200 personnes se sont déplacées, mercredi dernier, à la première Fête de quartier organisée par la Plateforme citoyenne de soutien aux réfugiés « Hesbaye, terre d’accueil » et ses partenaires (Maison de jeunes, PCS, Vie féminine, École des devoirs, Régie de quartier, centre culturel et AMO « À l’écoute des jeunes »). C’était autour du dispositif d’accueil des migrants en transit à l’Auberge de Jacques, à la Haute Wegge. « Le but, c’est d’améliorer la cohésion sociale mais aussi de déstigmatiser l’image des migrants qui vivent dans le quartier, en intégrant davantage le dispositif dans la vie du quartier, exprime Sophie Godefroid, la coordinatrice de la Plateforme. Des habitants qui n’osent pas venir à l’auberge en temps normal peuvent aujourd’hui venir voir ce qu’on fait. On espère susciter des élans de solidarité. C’est aussi l’occasion de se rencontrer de façon plus décontractée entre bénévoles, réfugiés, police et autorités. »