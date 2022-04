Biowanze: le trafic des bateaux a repris ce lundi matin vers Liège

Heureusement, Biowanze a pu éviter un ralentissement de sa production grâce aux moyens de transport alternatifs qu’elle a mis en place. "On a notamment mis deux bateaux au-delà de la passerelle et que nous avons alimentés en ProtiWanze par camion, en évitant l’éthanol pour une question de sécurité. Pour ce dernier, nous avons détourné des bateaux par la Sambre." Un détour qui prenait deux journées et a occasionné des retards dans le déchargement des bateaux à Rotterdam. Dont coût de 5000 € par 24 heures d’attente pour un bateau. "Cette histoire nous aura coûté plusieurs dizaines milliers d’euros" , évalue à la grosse louche le directeur.