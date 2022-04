Annick Randolet repart pour un tour avec son foodtruck

Travailler avec le circuit court

Quand il s’agit de vivre de nouvelles aventures, Annick Randolet ne manque pas d’idées et de ressources. Elle roule désormais avec son foodtruck Bla-bla Pasta, un nom qui lui colle à la peau. Marchin a ainsi retrouvé sa radio-potins locale tous les vendredis sur son marché. "J’ai décidé de vendre des pâtes en travaillant en collaboration avec la ferme de la Croix car ça m’a toujours tenu à cœur de faire vivre le circuit court. Je voulais travailler simplement pour pouvoir revoir mes clients et faire encore partie de leur vie. Pour moi, c’est une famille. Je ne sais pas combien de temps je continuerai, je ne me mets pas de pression." Quitter le comptoir pour passer derrière les fourneaux, c’est donc une nouvelle histoire à écrire. "Je ne suis pas plus rapide que dans mon magasin mais les gens savent que je ne suis pas rapide, rigole "Ninick". Au début j’étais complètement dépassée mais maintenant, ça va mieux. Et j’ai mon mari qui vient m’aider également. Je veux surtout que ça reste un plaisir." Il y en a certains qui vivent leur pension loin du tumulte urbain et d’autres qui veulent donner encore. Annick fait partie de ces personnes qui ne peuvent s’arrêter, qui n’ont pas besoin de pause. Juste de contacts et d’aventures.