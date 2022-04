Waremme lance la campagne «Alors petit cochon?» pour faire la chasse à la saleté

Mais ensuite viendra une phase de répression car "pour avoir des résultats, il faudra punir" .

Chaque semaine, une nouvelle thématique propreté sera abordée à Waremme et dans ses villages. La campagne s’inscrira ainsi sur la durée puisqu’elle ciblera la propreté à Waremme pendant six semaines. Petit topo des différentes actions.

1. Du 25avril au 1er mai.

Des stickers seront placés sur les poubelles publiques où des citoyens viennent déposer leurs propres déchets. La Ville veut lutter là contre les dépôts clandestins.

2.Du 2 au 6 mai.

Ce seront les mégots de cigarette jetés à terre qui seront ciblés. Avec stickers collés aux abords de la gare et des cafés, dans les abribus. "On veut provoquer des questions, et une réaction" , note l’échevin Rigot. Et le vendredi 6mai, des cendriers de poche seront distribués sur le marché. Ce même vendredi, les employés de l’administration communale se lanceront, dans le cadre de l’action BeWapp, dans le ramassage des mégots, juste après le marché hebdomadaire. "On fera cela ensemble.Ce sera le coup de pouce de l’administration à l’action."

3.Du 9 au 13 mai.

Les déchets à terre seront la cible des actions après l’action BeWapp du week-end. Avec placement de stickers et de panneaux.

4.Du 16 au 20 mai.

Place à la lutte contre les déjections canines. "Ce n’est pas évident car ce n’est pas le chien qu’il faut éduquer mais le maître" , commente Hervé Rigot. Malgré les canisites dans les parcs, on retrouve encore ces crottes de chien sur les trottoirs. Alors? La Ville de Waremme continue sa campagne de sensibilisation. Mais sans plus l’apport de sachets à proposer aux propriétaires de chiens, simplement parce qu’ "on nous les volait…" . Il faudrait aussi que la Ville passe aux sacs bio. "Avoir un sachet avec soi, c’est un réflexe à avoir lorsqu’on promène son chien…" L’échevin Rigot pense d’ailleurs qu’il serait intéressant que la police puisse contrôler qu’un propriétaire de chien a bien un sac avec lui lorsqu’il promène toutou, mais "ce n’est pas si simple à mettre en œuvre" .

5. Du 23 au 27 mai.

Des stickers géants seront placés sur toutes les bulles à verre afin d’y faire la chasse aux dépôts sauvages. Car il n’est pas rare qu’Intradel, qui a la responsabilité d’entretenir les bulles à verre, soit obligée de ramasser tout ce qui a été déposé autour. Autant du verre que ce qui devrait terminer au parc à conteneurs…

6.Du 30 mai au 6 juin.

Là, ce sont les tags qui seront ciblés par la Ville de Waremme.Avec panneaux placés dans les lieux critiques comme les ponts de chemin de fer, les ponts d’autoroute… "Cet art, placé là, ça devient vraiment du vandalisme" , note l’échevin waremmien Rigot. Et il ajoute: "Quand on voit le nombre de ponts tagués, on se dit que c’est un combat qu’il est impossible de gagner…"