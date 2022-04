Mis en confiance par ce but tombé rapidement, les hommes de Marc Segatto enchaînent les offensives. À la 24eminute, Ramadani rentre dans le jeu depuis le flanc droit et enroule du pied gauche. Attentif, le gardien hennuyer repousse bien le ballon.

Mais ce n'est que partie remise. À la 40e, le même Ramadani tire un coup franc depuis l'entrée de la surface. Il tente de passer sous le mur, qui bloque la balle. Deuxième chance, puisque le ballon lui revient dans les pieds. Le Verlainois ne se fait pas prier et frappe directement. La balle finit cette fois-ci dans le goal. "J'y ai mis toute ma haine et la balle a fini dans la lucarne, expliquera-t-il après le match. Ce but nous a libérés."

Les Lessinois affichent de meilleures intentions au retour des vestiaires. Mais leurs espoirs sont vite douchés par Chubaka. A la 51e, l'attaquant verlainois, effectue "un grand pont de la tête" sur un défenseur visiteur et se trouve seul face à Herment, qu'il n'a aucune difficulté à battre. De leur côté, les Camomilles n'ont pas montré pas grand-chose. Les Hennuyers ont tout de même réussi à tromper Dengis à la 57e. Mais c'était sans compter sur Debra, qui a sauvé la balle sur sa ligne.

La victoire des Hesbignons, combinée aux défaites de Couvin et Givry, leur permet de passer 13e, et par la même occasion quitter leur place de barragiste. Reste plus qu'à battre Givry le week-end prochain et le maintien sera assuré.

Arbitre : Kevin Alexis assisté de Thomas Zambuto et Denis Jacob.

Cartes jaunes : Houzé, Leite, Limbourg, Kone, Diakhabi.

Buts : Jamar (1-0,9e), Ramadani (2-0, 40e), Chubaka (3-0, 51e).

Verlaine : Dengis, Debra, Etien (72e Kaba), Ramadani (83e Vuza), Chubaka, Doyen (79e Bouhlal), Limbourg (77e Bola), Van Hove, Dago, Barry, Jamar.

Entente Acren Lessines : Herment, Tamanate, De Coninck (55e Carlier), Sampaoli, Leite (62e Engelbeen), Kouakou (50e Risselin), Leleu, Kone, Houze, Lumen, Diakhaby.