Quatre Villersois méritants mis à l’honneur

Le mérite associatif revient à la coopérative valborsetin "Le Top’in en bourg". " Elle vend des produits locaux et est toujours présente lors des diverses activités. Grâce à elle, il y a énormément de vie à Vaux-Borset."

Le mérite culturel a été attribué à Marie-Aline Bawin à qui on doit la série Tom est un lapin. Grâce à lui, les enfants apprennent à mieux connaître les événements importants de la vie. " En 2021, Tom a été représenté à Shanghai. C’est merveilleux de savoir que Villers-le-Bouillet, et plus spécialement Fize-Fontaine, a été représenté à Shanghai."

Quant au prix du commerçant, il a été attribué à Denis et Roxane de la boulangerie Bada. Il ne dort pas beaucoup la nuit. Et pour cause, sur ce temps-là, il prépare les différents pains et la pâtisserie qui seront dégustés dès le lendemain matin. " Leur vitrine donne l’eau à la bouche."

Enfin, c’est Annie Hinand qui a reçu le prix citoyen pour tout le travail qu’elle accomplit lors des restos villersois. Lorsqu’il commence à faire froid et que l’argent manque, il est toujours agréable de se voir remettre un sachet rempli de victuailles.