Modave: Simon sera-t-il le jeune Belge le plus éloquent?

"C’est par hasard que j’ai pris connaissance de ce concours en participant à un événement à l’université de Liège, explique le Stratois. Je n’ai jamais eu de souci à prendre la parole, j’aime aussi jouer avec les mots. Voilà les raisons pour lesquelles je me suis inscrit à ce concours."

Lors des éliminatoires, auxquels ont pris part une centaine de candidats, Simon a envoyé une capsule vidéo de trois minutes sur un thème libre. Qualifié parmi les trente demi-finalistes, l’étudiant s’est rendu à Bruxelles, où il a dû défendre une composition devant un jury de trois personnes. "Nous devions choisir un des quatre thèmes proposés, précise-t-il. J’avais opté pour: “Le pass Covid est-il éthique?”. J’ai écrit mon texte en vers. Mais il n’était pas question d’aligner des rimes simplement pour le plaisir. Il s’agissait de défendre des idées face à ce thème engagé, en incluant aussi un mot tiré au hasard à la dernière minute. Personnellement, j’avais hérité du terme “alarme”. C’était plus stressant que de passer un examen universitaire."

Mais au bout du compte, Simon a fait mouche puisque le jury l’a retenu parmi les huit finalistes, quatre francophones et quatre néerlandophones. "Je serai le seul candidat francophone à ne pas représenter une faculté de Droit, puisque je suis étudiant en 3eannée d’ingénieur civil."

Une finale en binôme avec un néerlandophone

Pour la finale programmée ce mercredi dans l’hémicycle du parlement bruxellois, Simon Coen va devoir se soumettre à un exercice particulier. "Il s’agit de présenter un texte sur le thème du pavillon de la Belgique lors de la prochaine exposition universelle. Mais la particularité, c’est que nous allons évoluer en binôme, avec un finaliste néerlandophone que je découvrirai quelques heures seulement avant notre prise de parole. Nous devrons alors agencer nos textes, puisque nous prendrons la parole en alternance. Je maîtrise assez peu le néerlandais, mais ça ne m’inquiète pas."

Pour préparer sa prestation, Simon a même eu droit à un coach fourni par l’organisation. "Je n’ai jamais fait de théâtre, et c’est donc bien utile en termes d’occupation de l’espace, de positionnement de la voix, d’intonation, de respiration, de regard, etc." Une certitude: le futur ingénieur ne participe pas à l’épreuve, par appât du gain. "Je ne sais même pas ce qu’il y a à gagner" , concède Simon qui pourra compter sur quelques sympathisants. "Mes parents, mon parrain, ma marraine, des amis seront mes tifosi à Bruxelles." Tous les autres pourront suivre la finale et la proclamation des résultats sur la page Facebook (Publiq – La grande finale) de l’organisation dès ce mercredi à 18h30.