Les petits aventuriers ont grimpé au château de Moha

Samedi, les Amis du Château féodal de Moha ont organisé l’après-midi "Grimpe au château". L’événement a encore remporté un franc succès. Il proposait de s’essayer au pont de singe, le filet d’escalade, la via cordata, le death ride et une initiation à l’escalade.

"Depuis les deux dernières éditions, nous devons limiter à 100 personnes et nous sommes complets." explique Fanny Dominique, coordinatrice au château féodal. Les deux parois du rocher étaient bien occupées. "Grimpe au château" se déroule en collaboration avec l’ASBL "Vive le sport" et le Club alpin belge. Ce dernier avait nettoyé et ouvert des voies d’escalade il y a une dizaine d’années et a une convention d’entretien du rocher avec l’ASBL "Les Amis du Château féodal de Moha".

Pour les alpinistes, c’est toujours un plaisir de participer à l’activité comme l’expliquent Freddy Gonda et Léon Debacker qui assuraient de la réception au sol à l’aide d’une corde de frein. " Nous avons principalement des enfants. Il y a beaucoup de filles. L’alpinisme est un sport fort féminin. Le death ride ici mesure environ 80 mètres. Les enfants ont un peu peur au début, mais ils ont le sourire quand ils arrivent au sol." On se rend compte qu’il faut un encadrement spécialisé. "Pour l’escalade, les enfants montent en moulinette, il n’y a aucun danger." L’alpiniste Jo Dewé était, lui, le responsable de l’escalade et coordonnait aussi avec plaisir les différentes épreuves.